وكالة: الصين تضاعف تخزين النفط الخام

مباشر: ضاعقت الصين مخزوناتها من خام النفط خلال الربع الأول من العام الجاري بدلاً من خفض الواردات، رغم تأثير تفشي كورونا على الاستهلاك المحلي.

ووفقاً لتقرير نشرتة وكالة رويترز، اليوم الإثنين، زادت الصين من كمية المخزونات من النفط الخام خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي بنحو الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير أرقام التدفقات عن طريق إجراء تقدير من خلال طرح كمية الخام المجهزة من قبل المصافي من إجمالي النفط المتاح من كل من الواردات والناتج المحلي، حيث لم تنشر الصين بيانات رسمية عن التدفقات للمخزونات الاستراتيجية والتجارية من الذهب الأسود.

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين، ارتفع إجمالي واردات ثاني أكبر اقتصاد عالمي من النفط الخام إلى 10.2 مليون برميل يومياً.

كما بلغ الإنتاج المحلي 3.74 مليون برميل يومياً، ليسجل إجمالي الخام المتاح في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 13.94 مليون برميل يوميا.

وكان إنتاج المصافي في الربع الأول يعادل 11.96 مليون برميل يومياً، ما يعني أن إجمالي النفط الخام المتاح والذي لم يتم معالجته من قبل المصافي بلغ 1.98 مليون برميل يوميا.

في حين تشير نفس المعادلة عن الربع الأول من عام 2019 إلى تخزين خام يقدر بـ1.07 مليون برميل يومياً.