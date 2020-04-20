أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

وكالة: الصين تضاعف تخزين النفط الخام

Print
وكالة: الصين تضاعف تخزين النفط الخام وكالة: الصين تضاعف تخزين النفط الخام

مباشر: ضاعقت الصين مخزوناتها من خام النفط خلال الربع الأول من العام الجاري بدلاً من خفض الواردات، رغم تأثير  تفشي كورونا على الاستهلاك المحلي.

ووفقاً لتقرير نشرتة وكالة رويترز، اليوم الإثنين، زادت الصين من كمية المخزونات من النفط الخام خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي بنحو الضعف مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأظهر التقرير أرقام التدفقات عن طريق إجراء تقدير من خلال طرح كمية الخام المجهزة من قبل المصافي من إجمالي النفط المتاح من كل من الواردات والناتج المحلي، حيث لم تنشر الصين بيانات رسمية عن التدفقات للمخزونات الاستراتيجية والتجارية من الذهب الأسود.  

وكشفت بيانات رسمية صادرة عن الإدارة العامة للجمارك في الصين، ارتفع إجمالي واردات ثاني أكبر عالمي من النفط الخام إلى 10.2 مليون برميل يومياً.

كما بلغ الإنتاج المحلي 3.74 مليون برميل يومياً، ليسجل إجمالي الخام المتاح في الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالي نحو 13.94 مليون برميل يوميا.

وكان إنتاج المصافي في الربع الأول يعادل 11.96 مليون برميل يومياً، ما يعني أن إجمالي النفط الخام المتاح والذي لم يتم معالجته من قبل المصافي بلغ 1.98 مليون برميل يوميا.

في حين تشير نفس المعادلة عن الربع الأول من عام 2019 إلى تخزين خام يقدر بـ1.07 مليون برميل يومياً.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية