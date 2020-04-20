وزير الصحة السعودي:توقعات بارتفاع الإصابات بـ"كورونا" من خلال المسح النشط

الرياض – مباشر: قال وزير الصحة السعودي، توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، إن الجميع لاحظ خلال الأيام الثلاثة الماضية زيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا؛ بسبب المسح النشط الذي يستهدف المناطق التي فيها زيادة في عدد الحالات حتى يتم تقصيها واكتشافها للسيطرة عليها.

وأضاف الربيعة، خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات الأوضاع في المملكة، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة تجاوز الـ 10 آلاف إصابة، متوقعاً ازدياد الإصابات في الأيام المقبلة من خلال المسح النشط الذي ساهم في تقصي حالات الإصابة، نقلاً عن التليفزيون السعودي.

وتابع: "ذكرت أننا قد نصل إلى أكثر من 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا وقد تجاوزنا هذا الرقم مع حالات اليوم".

وشدد الوزير، على أن وباء فيروس كورونا خطير، وانتشاره في العالم كبير وتخطى حاجز الـ2.5 مليون إصابة، والدولة طبّقت جميع الاحترازات والدور على المواطنين والمقيمين جميعا بالالتزام، والوصول إلى "بر الأمان".

وبين الربيعة، أن شهر رمضان تكثر فيه الأنشطة الاجتماعية، وتأمل الوزارة بأن يكون هذا الشهر في هذا العام مختلف، جراء الالتزام بالاحترازات والتباعد الاجتماعي.

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