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هواوي تستخدم صور DSLR للترويج لمسابقة تصوير بهواتفها

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هواوي تستخدم صور DSLR للترويج لمسابقة تصوير بهواتفها هواوي تستخدم صور DSLR للترويج لمسابقة تصوير بهواتفها

روجت شركة هواوي لمسابقة التصوير الفوتوغرافي (Huawei Next-Image 2020) بفيديو يعرض صورًا ملتقطة بهواتف هواوي الذكية، لكن اتضح أن بعض الصور مصورة بكاميرا (DSLR)، وذلك بالرغم من أن أحد أهم شروط المسابقة هو التقاط صور ومقاطع عبر هواتف هواوي أو هونر.

واكتشف ذلك مستخدم منصة التدوين الصينية (ويبو) Weibo (جيمي هوا) Jamie-hua، المعروف أيضًا باسم (هوابنغ جاو) Huapeng Zhao الذي فاز بالمركز الثاني في مسابقة جوائز التصوير الفوتوغرافي (IPPAWARDS) لعام 2018 عبر صورة التقطها بهاتف (iPhone 6).

ولاحظ (هوابنغ جاو) أن الصور في فيديو هواوي تبدو مألوفة بالنسبة له وقرر التحقق منها، واكتشف لاحقًا أن الجهاز الذي التقطت الصور من خلاله كان كاميرا (Nikon D850) بسعر 3000 دولار وليس هاتفًا ذكيًا.

ويمكن العثور على الصور المنسوبة إلى المصور (سو تاي) Su Tie في منصة مجتمع التصوير الفوتوغرافي عبر الإنترنت المسمى (500 بيكسل) 500px، مما دفع هواوي إلى الاعتذار عبر منصة (Weibo)، قائلة إن الصور حددت بشكل خطأ بسبب سهو من المحرر.

وأوضحت الشركة الصينية أن الهدف من الصور هو تشجيع الأشخاص على مشاركة أعمالهم في معرض هواوي عبر الإنترنت، وحدثت الفيديو الأصلي لإزالة السطر الذي يقول إن الصور مصورة بهواتف هواوي، وبالرغم من ذلك، ما زالت تقول إن الصور مأخوذة من مجتمع (Huawei Next-Image).

وأشار ممثل الشركة إلى أن قواعد المسابقة باللغة الصينية تنص على أنه يمكن نشر الصور الملتقطة باستخدام أي معدات في مجتمع (Huawei Next-Image).

واتهمت هواوي بشكل متكرر باستخدام صور ملتقطة بكاميرات (DSLR) للترويج لكاميرات هواتفها الذكية، واعترفت في عام 2016 باستخدام صورة مصورة بكاميرا (Canon EOS 5D Mark III) للترويج لهاتف (Huawei P9).

كما أثارت الشركة جدلاً عندما قالت إن الهاتف المذكور يحتوي على كاميرا مزدوجة من (لايكا) Leica، وذلك بالرغم من أن الشركة الألمانية الشهيرة صنعت بعض أجزاء الكاميرا فقط، وليس العدسة أو المستشعر.

واكتشف بعد ذلك بعامين أحد مستخدمي موقع (ريديت) Reddit أن صورة سيلفي معروضة في إعلان تجاري لهاتف (Huawei Nova 3) قد تم التقاطها بواسطة كاميرا (DSLR).

كما استخدمت هواوي في العام الماضي صورة (DSLR) لتسويق الهاتف الرائد (Huawei P30)، وقالت الشركة في ذلك الوقت إن الصور الموجودة في الملصقات التشويقية كان من المفترض أن تكون ترجمة فنية لميزات كاميرا الهاتف وتهدف إلى التلميح للميزات الجديدة القادمة.

البوابة العربية للأخبار التقنية

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