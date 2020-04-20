صادرات اليابان تتراجع 12% خلال مارس

مباشر - زينب محمود: تراجعت صادرات اليابان بأكثر من التوقعات خلال شهر مارس/أذار الماضي، مع توقف كبير للنشاط الاقتصادي في معظم الدول الكبرى جراء تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت وزارة المالية في ثالث أكبر اقتصاد في العالم، اليوم الإثنين، تسجيل فائض في الميزان التجاري بقيمة 4.9 مليار ين (45.6 مليون دولار) خلال مارس/آذار الماضي، مقابل فائض قيمته 517.2 مليار ين في الفترة نفسها العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى إن ثالث أكبر اقتصاد عالمي سيسجل تراجع في الميزان التجاري بقيمة 1100 مليار ين خلال الشهر الماضي.

وبحسب البيانات، تراجعت الصادرات اليابانية بنحو 11.7 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي لتسجل 6.357 تريليون ين، بسبب ضعف الطلب على السيارات وقطع غيار السيارات والسفن.

وكانت التوقعات تشير إلى هبوط صادرات اليابان بنسبة 8 بالمائة في الشهر الماضي.

فيما هبطت الواردات اليابانية خلال الشهر الماضي لتسجل 6.352 تريليون ين، بانخفاض 5 بالمائة عن الفترة المقارنة من عام 2019.

وجاء هبوط الصادرات اليابانية بفعل تراجع حاد للصادرات إلى الولايات المتحدة بلغت نسبته 16.5 بالمائة، مع انخفاض قيمة السلع الموجهة للصين بنحو 8.7 بالمائة.

وبحلول الساعة 11:15 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 107.78 ين.