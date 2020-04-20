تراجع الأرباح الفصلية لـ"ينساب" لـ104 مليون ريال بسبب إنخفاض أسعار البيع

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" تحقيقها تراجع في صافي أرباحها خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 73.3% على أساس سنوي.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة نشرت يوم الاثنين، عبر بيان على "تداول" بلغ صافي أرباح الشركة نحو 104.5 مليون ريال، مقابل 390.6 مليون ريال أرباحا بالربع ذاته من عام 2019.

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الربح الى انخفاض متوسط أسعار البيع لجميع المنتجات.

وانخفضت مبيعات الشركة بالربع الأول بنسبة 21.5 % لتصل إلى 1.19 مليار ريال، مقابل 1.522 مليار ريال عن الربع ذاته من عام 2019.

وعلى أساس ربعي سجلت الشركة تراجعاً بنسبة38.85% ، حيث سجلت بالربع الرابع من العام الماضي نحو 171 مليون ريال.

وعزت الشركة سبب انخفاض صافي الربح بالمقارنة على أساس ربعي لانخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات وارتفاع متوسط أسعار بعض مواد اللقيم.

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