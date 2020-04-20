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"فيبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك "الرياض" بـ25 مليون ريال

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"فيبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك "الرياض" بـ25 مليون ريال "فيبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية مع بنك "الرياض" بـ25 مليون ريال

الرياض - مباشر: أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو" عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك "الرياض" بقيمة 25 مليون ريال لمدة عام.

 وأضافت الشركة عبر بيان لها نشر على "تداول" اليوم الاثنين أن مدة التمويل تبلغ سنة ميلادية واحدة تبدأ من تاريخ 9 إبريل/ نيسان الجاري وتنتهي في 9 إبريل/ نيسان 2021.

 وتابعت الشركة أن الهدف من التمويل هو تمويل رأس المال العامل للشركة وشركتها التابعة (شركة فبك للصناعة)، مشيرة إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل، تشمل  سند لأمر لصالح البنك.
ولفتت الشركة إلى أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية، كما أنه تم الحصول على الاتفاقية النهائية المعتمدة بتاريخ اليوم 20 إبريل/ نيسان الجاري.

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