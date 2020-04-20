أرباح "موبايلي" ترتفع 93% خلال الربع الأول من 2020

الرياض - مباشر: أظهرت البيانات المالية الأولية لشركة اتحاد الاتصالات "موبايلي" نمو صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2020 بنسبة 93.16% على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة، على "تداول"، اليوم الاثنين، بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة نحو 130 مليون ريال، مقابل 67.3 مليون ريال عن الربع ذاته من العام 2019.

وعزت الشركة سبب الزيادة في صافي الربح إلى زيادة الإيرادات، حيث واصلت شركة موبايلي تحسين إيراداتها للربع العاشر على التوالي، وبلغت إيرادات الربع الأول من العام 2020 نحو 3.6 مليار ريال بالمقارنة مع 3.201 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق بارتفاع قدره 12.5%.

ويعود ذلك بشكل رئيس إلى زيادة وتحسن قاعدة العملاء الأفراد ونمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة ونمو قاعدة الألياف الضوئية.

كانت "موبايلي"تمكنت من تحقيق أرباح خلال عام 2019 وذلك للمرة الأولى منذ خمس سنوات، لتتحول للربحية بنهاية العام 2019 مسجلة صافي ربح قدره 31 مليون ريال، مقابل خسارة قدرها 123 مليون ريال.

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