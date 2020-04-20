سوق الأسهم السعودية تحدد مواعيد التداول أثناء شهر رمضان

الرياض – مباشر: أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) مواعيد التداول أثناء شهر رمضان المبارك 1441هـ للسوق المالية السعودية (تداول).

وقررت "تداول"، وفقا لبيان لها اليوم الاثنين، بالإبقاء على أوقات التداول الحالية خلال شهر رمضان كما هي دون تغيير.

وتتم حركة التداولات في سوق الأسهم السعودية حاليا وخلال شهر رمضان المقبل كالتالي:

- أسواق الأسهم (السوق الرئيسية ونمو - السوق الموازية):

• مزاد الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 مساءً.

• مزاد الإغلاق من الساعة 01:00 مساءً إلى الساعة 01:10 مساءً.

• جلسة التداول على سعر الإغلاق من الساعة 01:10 مساءً إلى الساعة 01:20 مساءً.

• السوق مغلق من الساعة 01:20 مساءً إلى الساعة 02:00 مساءً.

- سوق صناديق المؤشرات المتداولة:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 مساءً.

• السوق مغلق من الساعة 01:00 مساءً إلى الساعة 2:00 مساءً.

- سوق الصكوك والسندات:

• قبل الافتتاح من الساعة 09:30 صباحاً إلى الساعة 10:00 صباحاً.

• السوق مفتوح من الساعة 10:00 صباحاً إلى الساعة 01:00 مساءً.

• السوق مغلق من الساعة 01:00 مساءً إلى الساعة 02:00 مساءً.

وقررت شركة السوق المالية السعودية (تداول)، 25 مارس/ آذار الماضي، تقليص ساعات التداول لجميع الأوراق المالية بشكل مؤقت؛ لتكون من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً.

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