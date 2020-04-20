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بريطانيا تعلن حزمة إنقاذ بـ1.6 مليار دولار لشركات التكنولوجيا الناشئة

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بريطانيا تعلن حزمة إنقاذ بـ1.6 مليار دولار لشركات التكنولوجيا الناشئة بريطانيا تعلن حزمة إنقاذ بـ1.6 مليار دولار لشركات التكنولوجيا الناشئة

مباشر: أعلنت حكومة المملكة المتحدة حزمة تحفيزية بقيمة 1.6 مليار دولار لدعم الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا، في محاولة لتفادي تأثيرات .

وقال وزير المالية البريطاني "ريشي سوناك"، اليوم الإثنين، إن ستقدم حزمة دعم بقيمة 1.25 مليار جنيه إسترليني (1.6 مليار دولار) لمساعدة شركات التكنولوجيا الناشئة والتي تقود الابتكار في البلاد.

وتتألف خطة الإنقاذ، من مبادرتين؛ الأولى هي خطة قروض بقيمة 500 مليون جنيه إسترليني للشركات الناشئة ذات النمو المرتفع المتأثرة سلباً بالأزمة.

كما ستستفيد الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تركز على الأبحاث والتطوير من حزمة أخرى بقيمة 750 مليون جنيه إسترليني في هيئة منح وقروض.

ومن المقرر أن تستمر خطة التحفيز من مايو/آيار المقبل حتى سبتمبر/أيلول، حيث ستلتزم الحكومة بتقديم 250 مليون جنيه إسترليني مبدئياً، ويتكون التمويل من الحكومة والقطاع الخاص.

وكانت الشركات الناشئة في جميع أنحاء البلاد تسعى للحصول على مزيد من الدعم المالي بعد أن تم منح منافسيها في فرنسا وألمانيا حزم تحفيزية بقيمة 4 مليار يورو (4.4 مليار دولار) و 2 مليار يورو على التوالي.

وأوضح "سوناك" أن الشركات الناشئة والشركات التي تقود البحث والتطوير هي واحدة من نقاط القوة الاقتصادية  لدى البلاد، وسوف تساعد على دفع بريطانيا للخروج من أزمة وباء كورونا.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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