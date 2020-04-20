المستشفى السعودي الألماني: بدائل لتعويض الإيرادات بعد انخفاض المرضي بالعيادات

الرياض - مباشر: أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني" عن انخفاض عدد المرضي في العيادات الخارجية بدايةً من شهر مارس/آذار 2020 إثر تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتقليل ساعات العمل وحظر التجول من قبل الدولة في مختلف مناطق المملكة.

وأضافت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أنها لا تواجه حتى الآن صعوبة في الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين والبنوك وذلك بعد كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للتصدي والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

وبينت الشركة أنها تعمل حالياً على تقليل المصروفات والاستفادة من دعم الدولة مع إيجاد حلول لتعويض انخفاض الإيرادات المتوقعة مثل تقديم خدمات الطب الاتصالي والاستشارات المنزلية.

وتتوقع إدارة الشركة أن ينعكس الأثر المالي للتغيرات على الشركة بداية من نتائج الربع الثاني من العام الجاري مبينة أنه يتعذر حالياً تحديد حجم هذا الأثر في ظل الظروف الحالية والتطورات المصاحبة لها، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية مستقبلية في حينه.

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