منوشين: وضع اسم ترامب على شيكات التحفيز للمواطنين اقتراحي الخاص

مباشر: قال وزير الخزانة الأمريكي إن وضع اسم الرئيس دونالد ترامب على شيكات التحفيز المرسلة لملايين المواطنيين كانت "فكرته".

وأضاف ستيفن منوشين في تعليقات مع محطة "سي.إن.إن"، أمس الأحد: "لقد وضعنا اسم الرئيس على الشيكات، هذه كانت فكرتي".

وتابع: "إنه الرئيس، واعتقد أن هذا بمثابة إشارة رائعة بالنسبة للشعب الأمريكي".

وعند سؤال الرئيس الأمريكي في الأسبوع الماضي عن مسألة وضع اسمه على الشيكات، قال ترامب: "حسناً، لا أعلم الكثير في هذا الشأن، لكنني أعلم أنه يكتب على الشيكات، ولا أعلم أين تذهب هذه الشيكات ولا كيف تذهب".

وأقرت الولايات المتحدة أكبر حزمة تحفيز في التاريخ بقيمة تتجاوز تريليوني دولار من أجل التخفيف من ضربة الكورونا على الاقتصاد، والتي تشمل إرسال شيكات للأفراد والأسر.

وأوضح منوشين أنه كان من الممكن أن يقوم الرئيس بالتوقيع على الشيكات، قائلاً: "كان من شأن خطوة كهذه أن تعمل على إبطاء الأمور، لكننا لم نرغب في ذلك".

وكان تقرير صحفي نقلته صحيفة "واشنطن بوست" يوم الثلاثاء الماضي أفاد بأن مساعدات الأفراد البالغ قيمتها 1200 دولار قد يتأخر تسليمها؛ بسبب خطوات إضافية لطباعة اسم الرئيس على تلك الشيكات من جانب خدمة الإيرادات الداخلية.