457.6 ألف عامل أجنبي يغادرون القطاع الخاص السعودي في 2019

الرياض – السيد جمال: سجل عدد المشتركين الأجانب على رأس العمل بالقطاع الخاص في المملكة العربية السعودية الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية انخفاضاً خلال عام 2019 بنسبة 6.6% مقارنة بـعددهم في نهاية العام 2018.

ووفقاً لإحصائية لـ"مباشر"، تستند لبيانات حديثة للهيئة العامة للإحصاء، تراجع عدد العاملين الوافدين بالقطاع الخاص السعودي المشتركين بالتأمينات الاجتماعية بواقع 457.63 ألف عامل بنهاية العام 2019، مقارنة بـالفترة المماثلة من العام السابق.

وبلغ إجمالي المشتركين الأجانب على رأس العمل بالقطاع الخاص السعودي الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية 6.44 مليون مشتركا بنهاية العام الماضي، مقارنة بـعددهم البالغ 6.895 مليون مشترك في نهاية عام 2018.

وجاء انخفاض الأجانب العاملين بالقطاع الخاص السعودي المشتركين بالتأمينات في 2019؛ مع تراجع عدد المشتركين من الذكور بواقع 7.02% أو ما يعادل 469.39 ألف مشتركا، ليصل إجمالي عددهم لـ 6.21 مليون مشترك، مقارنة مع 6.68 مليون مشترك في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

وفي المقابل، زاد عدد الأجنبيات على رأس العمل في القطاع الخاص السعودي المشتركات بالتأمينات الاجتماعية 5.5% في العام 2019 وبواقع 11.76 ألف مشتركة مقارنة بـالعام السابق؛ ليبلغ عددهن 226.02 ألف مشتركة، مقارنة مع 214.26 ألف مشتركة بنهاية 2018.

وخلال الربع الرابع من 2019، انخفض عدد المشتركين غير السعوديين على رأس العمل بالقطاع الخاص في المملكة بواقع 1.27% وبما يعادل خروج 82.6 ألف مشترك مقارنة بـالربع السابق – الربع الثالث من العام – والبالغ عددهم بنهايته 6.52 مليون مشترك.

ووفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء، غادر 1.62 مليون عامل أجنبي القطاع الخاص السعودي خلال عامي 2018 و2017، ليصل إجمالي من غادر في السنوات الثلاثة الأخيرة 1.67 مليون عامل.

وفي المقابل، زاد عدد العمالة الأجنبية بالسعودية على رأس العمل في القطاع الحكومي الخاضعين لأنظمة ولوائح التأمينات الاجتماعية بنسبة 53.4% بنهاية العام 2019؛ إلى 45.23 ألف مشترك، مقارنة مع 29.48 ألف مشترك في نهاية العام السابق.

وانخفض إجمالي عدد الأجانب المشتركين بالتأمينات – القطاع الخاص والعام – السعودي 6.4% العام الماضي؛ إلى 6.48 مليون مشترك، مقارنة مع 6.92 مليون مشترك في نهاية 2018.

وبلغ إجمالي المشتركين الجدد من الوافدين بالمملكة ممن هم على رأس العمل في الأنظمة التابعة للتأمينات الاجتماعية 182.55 ألف مشترك (162.82 ألفا من الذكور، مقابل 19.72 ألف من الإناث).

وسجل إجمالي عدد المشتغلين الأجانب في السعودية بنهاية عام 2019 نحو 10.22 مليون مشتغل، بينهم 8.79 مليون من الذكور، و1.43 مليون من الإناث.

يُشار إلى أن هناك 46.87 ألف أجنبي بالسعودية خاضعين لأنظمة ولوائح الخدمة المدنية بنهاية عام 2019.

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