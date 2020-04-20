ناجي يوضح سبب خلاف حسام غالي وأسامة نبيه

صرح أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق، أن مشكلة أسامة نبيه مدرب عام الفراعنة وحسام غالي نجم المنتخب وقتها.

و قال أحمد ناجي في تصريحات تليفزيونية: أن المشكلة قديمة وحدث سوء فهم فيها بين الطرفين.

وتابع : أسامة نبيه من أفضل الشخصيات التى تعاملت معها، و حسام غالي ابني و أعرفه جيداً منذ أن كان لاعباً في قطاع الناشئين بالنادي الأهلي.

وأكد مدرب حراس مرمي منتخب مصر سابقا أنه حاول التدخل لإنهاء الأزمة إلا أن هيكتور كوبر مدرب المنتخب وقتها اتخذ قراراً برحيل حسام غالي، وكان القرار مناسب في هذا التوقيت.

و أضاف ناجي: لكن بعد ذلك تقابل حسام غالي وأسامة نبيه في دبي وتم إنهاء الأزمة بشكل كبير.