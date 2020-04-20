فايلر يوافق علي عودة عمار حمدي للنادي الأهلي

أعلن السويسري رينيه فايلر، مدرب النادي الأهلي على موافقته لعودة عمار حمدي من الاعارة لصفوف طلائع الجيش، خلال الموسم المقبل.

وذكرت تقارير صحفية مصرية، اليوم أن رينيه فايلر، أبلغ لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح برغبته في عودة عمار حمدي، لصفوف الشياطين الحمر خلال الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن فايلر وجهازه المعاون يثقون في قدرات عمار حمدي الذي سيكون مفيدا للقلعة الحمراء حال عودته من الإعارة بصفوف طلائع الجيش.

وتابعت التقارير أن فايلر وجهازه المعاون اتخذوا القرار بعودة عمار حمدي بعد دراسة قوية لملفه ومتابعة فيديوهاته مع طلائع الجيش.

وكان النادي الأهلي قرر إعارة عمار حمدي لصفوف طلائع الجيش في يناير الماضي حتى نهاية الموسم الجاري بناء على رغبة اللاعب الذي كان يريد المشاركة بصورة أساسية لضمان مركزه في المنتخب الأوليمبي والمشاركة في أولمبياد طوكيو التي تأجلت لـ 2021 بسبب فيروس كورونا.

وينتظر مسئولو النادي الأهلي، من رينيه فايلر، حسم ملف المعارين الـ 14 خلال الفترة المقبلة من أجل تحضير سيناريوهات الإعارة والبيع بخصوصهم هذا الصيف.