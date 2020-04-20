السوق السعودي يتراجع 1.16% بالختام بضغط تراجع الطاقة والبنوك

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة يوم الاثنين، على تراجع متأثراً بانخفاض قطاعات الطاقة والمواد الأساسية إضافة إلى البنوك.

وبالختام سجل المؤشر العام للسوق - تاسي تراجعاً بنسبة 1.16% إلى مستوى 6601.07 نقطة فاقداً نحو 77.37 نقطة.

وجرى التعامل على 151.63 مليون سهم بقيمة 3.407 مليار ريال موزعة على 186.087 ألف صفقة.

وتصدر التراجعات سهم الوطنية بنسبة 4.76%، تلاه سهم أسمنت العربية بنحو 4.50%، كما نزل سهم التعمير بنحو 4.49%.

وفي المقابل، تصدر الارتفاعات سهم الشرقية للتنمية بنسبة9.82%، والتعاونية بنسبة 4.67%، كما ارتفع أداء سهم الجوف بنسبة 4.57%.

وتصدر التداولات سهم الإنماء بنحو 18.13 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 335.301 مليون ريال.

وتصدر التراجعات قطاع المواد الأساسية بنحو 2.18%، كما انخفض قطاع البنوك بنحو 1.67%، وتراجع أيضاً قطاع الاتصالات بنسبة 0.81%، والطاقة بنحو 0.56%.

وعلى مستوى السوق الموازية نمو فقد سجل هبوطاً بنسبة 0.88% إلى مستوى 7225.40 نقطة فاقداً نحو 63.92 نقطة.

وتصدر التراجعات سهم الصمعاني بنسبة 6.96%، والعمران بنسبة 2.29%، كما تراجع سهم التطويرية الغذائية بنسبة 1.71%، بينما ارتفع وحيدة سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 2.57%.

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