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عمومية ابيكورب تقر زيادة رأس المال لـ8.5 مليار دولار

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عمومية ابيكورب تقر زيادة رأس المال لـ8.5 مليار دولار عمومية ابيكورب تقر زيادة رأس المال لـ8.5 مليار دولار

الكويت - مباشر: أقرت الجمعية العامة للشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) زيادة رأس المال القابل للاستدعاء بناء على توصية مجلس إدارة ابيكورب ليرتفع إلى 8.5 مليار دولار أمريكي، إلى جانب موافقته على زيادة كبيرة في رأس المال المصرح به ورأس المال المكتتب به، وذلك خلال الاجتماع السنوي العام للجمعية العمومية.

وحسب بيان المؤسسة المالية التنموية اليوم الاثنين، فإن زيادة رأس المال تلك تعد الأكبر على الإطلاق في تاريخ الشركة، وتؤكد دعم المساهمين لخطط النمو المستدامة التي تنتهجها ابيكورب على المدى الطويل والتي تسعى من خلالها إلى تحقيق الفائدة القصوى للدول الأعضاء.

كما تضمن زيادة رأس المال القابل للاستدعاء، بوجه خاص، استدامة للشركة ومرونتها المالية، فضلاً عن تعزيز مركزها المالي، ونوه البيان بأنه تمت زيادة رأس المال المصرح به للشركة إلى 20 مليار دولار أمريكي، ورأس المال المكتتب به إلى 10 مليار دولار أمريكي.

وإلى جانب ذلك، فقد تم تحويل 500 مليون دولار أمريكي من الاحتياطيات العامة، والأرباح المحتجزة للشركة إلى رأس مال ابيكورب المصدر والمدفوع بالكامل.

ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لابيكورب، أحمد عتيقة إن الزيادة ستتيح للمؤسسة إمكانية تحقيق أهدافها كشريك مالي موثوق لقطاع الطاقة في الدول العربية، وذلك من خلال مواصلتها تنفيذ مشروعات تنموية مستدامة ومؤثرة تهدف إلى دعم وتعزيز الأنشطة الاستثمارية.

يشار إلى أن ابيكورب أعلنت مؤخراً عن نتائج مالية قوية للعام 2019، مسجلةً زيادة بنسبة 17 بالمائة سنوياً في صافي الدخل المتكرر ليصل إلى 112 مليون دولار أمريكي، مقارنةً بـ 96 مليون دولار أمريكي في نهاية عام 2018. 

وجاءت الربحية القوية للشركة خلال عام 2019 مدفوعة بأداء أعمال تمويل المشاريع والتجارة والخزانة والأوراق المالية، اللذان حققا زيادة في إجمالي الدخل على أساس سنوي بنسبة 32 بالمائة عند 201 مليون دولار أمريكي، و24 بالمائة إلى 80 مليون دولار أمريكي على التوالي.

والشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب) هي بنك تنموي متعدد الأطراف، تأسس في عام 1975 بهدف تعزيز تنمية قطاعات الطاقة والنفط والغاز في العالم العربي، بموجب اتفاقية موقعة بين الدول العشر المنتجة للنفط.

وتقوم المؤسسة بالاستثمار المباشر وتمويل المشاريع وتوفير التمويل التجاري والخدمات الاستشارية والبحوث لقطاع الطاقة. 

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