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الحبوب السعودية: تفريغ 10 بواخر للشعير العلفي تحمل 582 ألف طن شعير

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الحبوب السعودية: تفريغ 10 بواخر للشعير العلفي تحمل 582 ألف طن شعير الحبوب السعودية: تفريغ 10 بواخر للشعير العلفي تحمل 582 ألف طن شعير

الرياض - مباشر: قالت المؤسسة العامة للحبوب ، إن بواخر الشعير العلفي التي يتم تفريغها اليوم الاثنين، بموانئ المملكة بلغت 10 بواخر تحمل كمية قدرها 582 ألف طن شعير، و هي جزء من الكميات التي تم التعاقد عليها هذا العام بكمية 2.7 مليون طن.

وأعلنت المؤسسة مؤخراً أنها تمت إجراءات ترسية استيراد كمية 600 ألف طن من الشعير موزعة على مناشئ "الاتحاد الأوروبي، استراليا، البحر الاسود، أمريكا الجنوبية والشمالية (باستثناء كندا)، والتي تمثل الدفعة الثالثة لكميات الشعير العلفي المتعاقد عليها هذا العام (2020م).

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