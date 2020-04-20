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بالفيديو.. الملك: نسعى لتصدير معدات طبية وإرسال أطباء إلى بلدان تكافح الفيروس

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بالفيديو.. الملك: نسعى لتصدير معدات طبية وإرسال أطباء إلى بلدان تكافح الفيروس بالفيديو.. الملك: نسعى لتصدير معدات طبية وإرسال أطباء إلى بلدان تكافح الفيروس

جى بي سي نيوز :- قال جلالة الملك عبدالله الثاني، إن الأردن يسعى إلى تصدير المعدات الطبية والأقنعة، وإرسال الأطباء في "الأسابيع القليلة المقبلة" إلى البلدان التي تكافح المستجد بما فيها الولايات المتحدة.

وأوضح الملك في مقابلة مع قناة "سي بي اس" الأميركية أن فيروس كورونا تحد تواجهه جميع الدول، ويتبين خلاله قدرتها على الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف "تصرفنا في وقت مبكر جدا وساعدنا ذلك في تسوية منحنى الفيروس" و"نعامل كل شخص داخل حدودنا مواطنا كان أم لاجئا بالطريقة نفسها".

وذكر أنه "لا يمكن مواجهة الموجة التالية من المرض إلا بالاتحاد والتعاون بين الدول".

وقال الملك "نبقي مؤسساتنا وشعبنا بحالة مرونة تتيح لنا أن نكون قادرين على مواجهة تحديات لم نكن نتوقعها".

 

جي بي سي نيوز

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