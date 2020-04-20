أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

زيادة فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو خلال فبراير

Print

مباشر: ارتفع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بأكثر من التقديرات خلال الشهر الثاني من العام الجاري، مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الإثنين، إن فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو زاد ليسجل 25.8 مليار يورو خلال فبراير/شباط الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً، مقابل فائض 18.2 مليار يورو خلال يناير/كانون الثاني السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو سيرتفع إلى مستوى 19.2 مليار يورو خلال شهر فبراير/شباط.

وارتفعت الصادرات في منطقة اليورو خلال الشهر الثاني من العام الجاري بنحو 1.8 بالمائة لتصل إلى 200.3 مليار يورو، بينما تراجعت الواردات بنسبة 2.3 بالمائة خلال نفس الفترة إلى 174.5 مليار يورو.

وأما على أساس سنوي، سجل فائض الميزان التجاري بالقراءة غير المعدلة موسمياً 23 مليار يورو خلال فبراير/شباط الماضي، مقابل فائض بنحو 18.5 مليار يورو المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأوضحت البيانات أن صادرات منطقة اليورو إلى بقية أنحاء العالم زادت بنسبة 1.6 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 189.3 مليار يورو خلال الشهر الثاني من العام الجاري.

وأما بالنسبة للواردات من كافة أنحاء العالم إلى منطقة اليورو، فشهدت تراجعاً بنحو 1 بالمائة على أساس سنوى إلى 166.3 مليار يورو.

وبحلول الساعة 9:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 1.0890 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية