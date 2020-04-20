زيادة فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو خلال فبراير

مباشر: ارتفع فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو بأكثر من التقديرات خلال الشهر الثاني من العام الجاري، مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات.

وكشفت بيانات صادرة عن مكتب إحصاءات "يوروستيت"، اليوم الإثنين، إن فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو زاد ليسجل 25.8 مليار يورو خلال فبراير/شباط الماضي بالقراءة المعدلة موسمياً، مقابل فائض 18.2 مليار يورو خلال يناير/كانون الثاني السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن فائض الميزان التجاري في منطقة اليورو سيرتفع إلى مستوى 19.2 مليار يورو خلال شهر فبراير/شباط.

وارتفعت الصادرات في منطقة اليورو خلال الشهر الثاني من العام الجاري بنحو 1.8 بالمائة لتصل إلى 200.3 مليار يورو، بينما تراجعت الواردات بنسبة 2.3 بالمائة خلال نفس الفترة إلى 174.5 مليار يورو.

وأما على أساس سنوي، سجل فائض الميزان التجاري بالقراءة غير المعدلة موسمياً 23 مليار يورو خلال فبراير/شباط الماضي، مقابل فائض بنحو 18.5 مليار يورو المسجلة خلال نفس الفترة من عام 2019.

وأوضحت البيانات أن صادرات منطقة اليورو إلى بقية أنحاء العالم زادت بنسبة 1.6 بالمائة على أساس سنوي لتصل إلى 189.3 مليار يورو خلال الشهر الثاني من العام الجاري.

وأما بالنسبة للواردات من كافة أنحاء العالم إلى منطقة اليورو، فشهدت تراجعاً بنحو 1 بالمائة على أساس سنوى إلى 166.3 مليار يورو.

وبحلول الساعة 9:26 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة تزيد عن 0.1 بالمائة إلى 1.0890 دولار.