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الشورى السعودي يمنح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة السفراء بعد سن الـ65

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الشورى السعودي يمنح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة السفراء بعد سن الـ65 الشورى السعودي يمنح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة السفراء بعد سن الـ65

الرياض – مباشر: عقد مجلس الشورى السعودي، اليوم الاثنين، جلسته العادية الـ36 من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة مساعد رئيس المجلس، يحيى الصمعان.

ووافق مجلس الشورى، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على منح وزير الخارجية صلاحية تمديد خدمة من يشغل وظيفة سفير بعد بلوغه سن الـ 65 المنصوص عليها في المادة (15) من نظام التقاعد المدني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/41) في 29 رجب 1393هـ بما لا يتجاوز سن السبعين.

ووافق الشورى على إضافة فقرتين جديدتين إلى المادة (5) من نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/15 ) وتاريخ  17 ربيع الثاني لعام 1421 هـ.

ووافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 رجب 1397هـ.

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