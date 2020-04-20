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الجمارك السعودية: فسح بضائع بـ12 مليار ريال خلال 6 أيام

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الرياض – مباشر: قالت الجمارك ، اليوم الاثنين، إنها قامت بفسخ أكثر من 45 ألف شاحنة محملة بالبضائع خلال الفترة من 12- 17 أبريل/ نيسان الجاري.

وأضافت الجمارك السعودية، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، أن قيمة البضائع المفسوحة في المنافذ الجمركية خلال تلك الفترة بلغت 11.75 مليار ريال، باتخاذ أعلى معايير الوقاية والصحة المهنية التي تضمن سلامة الحركة التجارية في المنافذ.

وأوضحت الجمارك، أن فسح البضائع كان من خلال 24 منفذا، بإجمالي بضائع وصلت إلى 19.16 مليون طنا.

وأعلنت الهيئة العامة للموانئ السعودية "موانئ" والهيئة العامة للجمارك، في 19 مارس/ آذار الماضي، استمرار العمل في جميع المنافذ البحرية والجوية والبرية في المملكة؛ لاستقبال سفن الحاويات والبضائع على مدار الساعة.

وأصد​رت الهيئة العامة للموانئ "موانئ" السعودية، منتصف مارس/ آذار ، تعميماً يقضي بإيقاف الرحلات البحرية للمسافرين مؤقتاً ماعدا البضائع بين المملكة و23 دولة إلى جانب الاتحاد الأوربي؛ في إطار الجهود المتخذة من قبل الدولة حيال الإجراءات والاحتياطات الاحترازية اللازمة لمنع دخول (كوفيد-19)، ووضع عدداً من الإجراءات الوقائية الملزمة على السفن القادمة للمملكة.

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