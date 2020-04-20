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تراجع أسعار المنتجين في ألمانيا مع انخفاض تكاليف الطاقة

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تراجع أسعار المنتجين في ألمانيا مع انخفاض تكاليف الطاقة تراجع أسعار المنتجين في ألمانيا مع انخفاض تكاليف الطاقة

مباشر: تراجعت المنتجين في ألمانيا بوتيرة تتجاوز التوقعات خلال الشهر الماضي، مع هبوط تكاليف الطاقة.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية الألمانية، اليوم الإثنين، تراجع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنحو 0.8 بالمائة في شهر مارس/آذار الماضي مقابل هبوط 0.4 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في أكبر أوروبي سوف تنخفض بنحو 0.7 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

ويأتي الهبوط في أسعار المنتجين مع تراجع بنحو 3.1 بالمائة في تكاليف الطاقة خلال الشهر الماضي، وانخفاض 0.3 بالمائة في أسعار السلع الوسيطة.

ووفقاً للبيانات، فإن أسعار السلع الاستهلاكية المعمرة ارتفعت بنحو 0.1 بالمائة في الشهر الماضي، كما زادت تكاليف السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.3 بالمائة بالفترة نفسها وسط استقرار أسعار السلع الرأسمالية.

أما على أساس سنوي، سجلت أسعار المنتجين في ألمانيا هبوطاً بنحو 0.8 بالمائة في مارس/آذار الماضي مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 ومقابل انخفاض 0.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وتشير البيانات إلى أن تكاليف الطاقة هبطت بنحو 4.7 بالمائة في مارس/آذار الماضي على أساس سنوي، كما تراجعت أسعار السلع الوطسية بنسبة 2.1 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:21 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 1.0864 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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