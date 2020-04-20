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ترامب: نقترب من اتفاق جديد لدعم الشركات الأمريكية الصغيرة

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ترامب: نقترب من اتفاق جديد لدعم الشركات الأمريكية الصغيرة ترامب: نقترب من اتفاق جديد لدعم الشركات الأمريكية الصغيرة

مباشر: قال الرئيس الأمريكي دونالد إن الجمهوريين كانوا على وشك التوصل إلى اتفاق مع الديمقراطيين بشأن توفير أموال إضافية لمساعدة الشركات الصغيرة.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي اليومي الذي عقد في البيت الأبيض، مساء أمس الأحد، إنه قد يتم التوصل إلى قرار بشأن هذه الخطوة يوم الإثنين.

ومن شأن الاتفاق أن ينهي حالة الجمود بشأن طلب الرئيس الأمريكي إضافة 250 مليار دولار إلى برنامج قروض الشركات الصغيرة.

وتهدف التحفيزات الأمريكية إلى المساعدة في تخفيف الأضرار الاقتصادية التي خلفها وباء "كورونا" على أكبر حول العالم.

وكانت الولايات المتحدة أقرت حزمة تحفيزية بقيمة تريليوني دولار لمواجهة تداعيات الوباء، من خلال مساعدة الأسر والشركات والصناعات الأكثر تضرراً من تفشي الكورونا.

وكان موقع إدارة الشركات الأمريكية الصغيرة أفاد في الأسبوع الماضي أن برنامج قروض الإنقاذ المخصصة والبالغ قيمته 349 مليار دولار، لمساعدة  تلك المؤسسات قد نفذ.

ويرغب الرئيس الأمريكي في إعادة فتح الاقتصاد سريعاً، حيث أعلن في الأسبوع الماضي خطة تهدف لتخفيف بعض تدابير التباعد الاجتماعي.

ويأتي ذلك وسط تفاقم الموقف داخل الولايات المتحدة فيما يتعلق بعدد الضحايا، حيث بلغ عدد الإصابات 760 ألف شخص من أصل 2.4 مليون حالة عالمياً.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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