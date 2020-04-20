شركة أبحاث تتوقع ارتفاع إنفاق الحكومة السعودية خلال عام 2020

الرياض – مباشر: قالت شركة جدوى للاستثمار، إنها قامت بتعديل توقعاتها الاقتصادية الخاصة بالمملكة العربية السعودية؛ على ضوء التطورات في أسواق النفط وكذلك التطورات المحلية.

وتوقعت شركة الأبحاث، وفقاً لتقرير حديث لها حصل "مباشر" على نسخة منه، ارتفاع الإنفاق الحكومي، والاتجاه للمصادر المحلية لتمويل 60% من دين عام 2020 مع انخفاض التكاليف، وتسجيل فائض تجاري بدعم متوقع لانخفاض الواردات، وأخيراً ارتفاع الطلب بمجرد انتعاش الاقتصاد مجدداً بعد زوال جائحة "كورونا".

وتوقعت، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنحو 1.7% في عام 2020؛ مع تراجع الناتج المحلي للقطاع النفطي بنسبة 0.4%، وتراجع ناتج القطاع غير النفطي 2.6% خلال العام.

وعزت جدوى للاستثمار توقعاتها؛ سرعة وصرامة التدابير التي اتخذتها السلطات السعودية لمنع تفشي فيروس كورونا "كوفيد - 19"، بما في ذلك عمليات الإغلاق وحظر التجول، مقرونة بالغموض الذي يكتنف فترة بقاء تلك التدابير.

ولفتت شركة الأبحاث، إلى أن قطاعات النقل والتخزين والاتصالات وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق والصناعات التحويلية الأخرى ستتحمل العبء الأكبر للتراجع الاقتصادي خلال عملية الإغلاق؛ بسبب جائحة كورونا.

وتوقعت جدوى للاستثمار، أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة 384 مليار ريال في عام 2020؛ وأن تأتي نسبة كبيرة منها بما يعادل 72% (277 مليار ريال) من توزيعات الأرباح الأساسية لشركة أرامكو.

وتوقعت، انخفاض الإيرادات غير النفطية 16% عن مستويات الإيرادات المقدرة في الميزانية؛ لتراجع الإيرادات الضريبية؛ كضريبة القيمة المضافة ورسوم الجمارك وضرائب المؤسسات.

ورجحت ارتفاع الإنفاق الحكومي إلى 1.07 تريليون ريال على الرغم من الإعلان عن خفض الإنفاق بقيمة 50 مليار ريال؛ وذلك لاتخاذ التدابير المالية لدعم القطاع الخاص كتسديد المستحقات وتحمل الدولة 60% من أجور المواطنين 3 أشهر، بالإضافة إلى تخصيص 47 مليار ريال إضافية للرعاية الصحية.

وتوقعت جدوى، مع الوضع في الحسبان التقديرات المعدلة للإيرادات والإنفاق، أن يبلغ عجز الموازنة 422 مليار ريال (15.7% من الناتج المحلي الإجمالي) في نهاية 2020، متوقعة بناء على ذلك أن تبلغ القيمة الإجمالية للدين خلال العام 176 مليار ريال، ما يؤدي إلى رفع إجمالي الدين الحكومي إلى 854 مليار ريال (31.7% من الناتج المحلي بنهاية العام.

وأشارت شركة الأبحاث، إلى أن على الرغم من إصدار دين دولي مؤخراً بقيمة 7 مليارات دولار، تتوقع أن يتم تمويل 60% من دين هذا العام من مصادر محلية؛ خاصة أن تكاليف التمويل المحلية "السايبور" عند أدنى مستوى لها منذ عدة سنوات، بينما تشهد عائدات السندات الدولية بعض الارتفاع، على أن يتم تمويل العجز المتبقي من خلال ودائع مؤسسة النقد العربي السعودي - ساما "البنك المركزي".

وقالت جدوى للاستثمار، إنه بناء على عجز الموازنة وما يترتب عليه من متطلبات الدين، فمن غير المستغرب أن يتم تطبيق تخفيضات إضافية في المصاريف الكلية، لكن ترجح إعادة تخصيص بعض بنود الإنفاق المقررة في الميزانية لهدفين؛ لمزيد من التدابير التي تهدف إلى تقديم الدعم للمواطنين والشركات خلال فترة تفشي كورونا، وللحفاظ بتلك المخصصات "كأموال سائلة" واستخدامها كتحفيز مالي لضمان تحقيق انتعاش اقتصادي قوي بمجرد انتهاء الوباء.

ووفقاً لبيان ميزانية المملكة 2020، من المقدر أن تبلغ النفقات نحو 1.02 تريليون ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، وأن تبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، وأن يبلغ عجز الميزانية نحو 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتوقعت شركة الأبحاث، أن تحقق السعودية فائضاً تجارياً خلال 2020؛ مشيرة إلى أن التراجع الحاد في النشاط الاقتصادي المحلي، سيترجم إلى انخفاض قيمة الواردات.

وأنهى شركة الأبحاث التقرير متوقعة أن يكون هناك ضغوط انكماشية كبيرة في المدى المنظور، ولكن بمجرد انتعاش الاقتصاد مرة أخرى سيكون هناك طلب كبير مكبوت، مما يقود على الأرجح إلى قفزة في التضخم.

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