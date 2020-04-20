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الشورى السعودي يوافق على تعديلات بمشروع مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

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الشورى السعودي يوافق على تعديلات بمشروع مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة الشورى السعودي يوافق على تعديلات بمشروع مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة

الرياض - مباشر: وافق مجلس الشورى السعودي على عدد من التعديلات الواردة من على مواد مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

ووافق المجلس وفقاً لما نشر على صفحة المجلس على "تويتر" خلال بدء جلسته العادية الـ37 للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بعد) المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ على تعديل مقترح في نظام التنفيذ الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/53) وتاريخ 13 /8 /1433 هـ وذلك بتعديل مادة واحدة فيه وإلغاء مادة أخرى منه.

ويتكون مشروع النظام من 14 مادة ويهدف إلى مكافحة جريمة الاحتيال بأي طرق احتيالية أو إتلاف المال وتبديده عمداً.

كما وافق المجلس على تعديل بعض مواد نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10/ 7/1397هـ.

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