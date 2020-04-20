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الدولار يرتفع عالمياً وسط الحذر بشأن تخفيف قيود الإغلاق

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الدولار يرتفع عالمياً وسط الحذر بشأن تخفيف قيود الإغلاق الدولار يرتفع عالمياً وسط الحذر بشأن تخفيف قيود الإغلاق

مباشر: ارتفع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع تحركات الحكومات في جميع أنحاء العالم بحذر نحو قرار تخفيف عمليات الإغلاق.

واستفادت العملة الخضراء من تقلبات الأسواق العالمية، حيث تخطط الولايات المتحدة لإعادة فتح اقتصادها، وسط سرعة تفشي الكورونا، مما دفع المستثمرون إلى الدولار باعتباره ملاذ آمن في حالات عدم اليقين.

وأعلنت الصين اليوم خفض معدل الفائدة الرئيسي لمدة عام للمرة الثانية خلال العام الجاري، من 4.05 بالمائة إلى 3.85 بالمائة.

وبالعودة إلى الولايات المتحدة، توقع رئيس الاحتياطي الفيدرالي في "فيلادلفيا" "باترك هاركر"، انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 5 بالمائة في إجمالي عام 2020.

وارتفع عدد الإصابات في الولايات المتحدة إلى 760 ألف شخص، مع وفاة نحو 41 ألف شخص، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وينتظر المستثمرون الإفصاح عن طلبات إعانة البطالة أسبوعياً والمقرر الإفصاح عنها يوم الخميس القادم، بعد أن تم تسريح نحو 22 مليون أمريكي في غضون الشهر الأخير.

وبحلول الساعة 8:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفعت العملة الخضراء مقابل اليورو بنسبة 0.1 بالمائة لتصل إلى 1.0861 دولار، كما صعدت أمام نظيرتها اليابانية بنسبة 2 بالمائة إلى 107.76 ين.

فيما زاد الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 1.2450 دولار، كما شهد زيادة مقابل العملة السويسرية بنسبة 0.2 بالمائة ليسجل مستوى 0.9682 فرنك.

وفي نفس الوقت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 99.881.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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