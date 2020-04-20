الذهب يتراجع عالمياً وسط آمال إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي

مباشر: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 10 دولارات خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع آمال إعادة فتح الاقتصاد الأمريكي، وارتفاع العملة الخضراء.

وانخفض المعدن النفيس اليوم لأدنى مستوى في أسبوع، وسط استمرار تفاؤل المستثمرين بأن الاقتصاد الأمريكي قد يُعاد فتحة قريباً بشكل تدريجي بعد عمليات الإغلاق الوطني التي تعرض لها لمحاولة احتواء تفشي الكورونا.

وعارض حكام الولايات المتحدة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن لديهم ما يكفي من الاختبارات اللازمة لاحتواء الفيروس، وأنه يجب أن يعيدوا فتح اقتصاداتهم بسرعة.

وأشار ترامب بالأمس، إلى أن الديمقراطيين والجمهوريين على وشك الموافقة على حزمة تحفيزية إضافية لمساعدة الشركات الصغيرة التي تضررت من الوباء ويمكن أن تبرم الصفقة في اليوم.

وعلى جانب آخر، قال أحد وزراء المملكة المتحدة إن بريطانيا لا تفكر في رفع الحظر المفروض منذ أربعة اسابيع تقريباً نظراً للزيادات المقلقة للغاية في عدد الوفيات.

وبلغ عدد إصابات "كوفيد-19" قرب مليوني ونصف شخص عالمياً، مع وفاة أكثر من 165 ألف شخص، كما تعافى 3.9 مليون شخص، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية

وبحلول الساعة 8:10 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.6 بالمائة وهو ما يعادل 10.60 دولار ليسجل 1688.20 دولار للأوقية.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن النفيس بنحو 0.3 بالمائة مسجلاً 1677.46 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له منذ 9 أبريل/نيسان الجاري في وقت سابق من الجلسة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.08 بالمائة إلى 99.861.