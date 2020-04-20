أخبار عاجلة

أسباب الصداع أثناء الصيام وطرق علاجه -
قصة وتفاصيل مفجعة.. الشاب محمد نادي شكك في خطورة كورونا ومات بسببه هو ووالده -
أحداث ورا بعد ..تفتكروا فين الحقيقة؟ #لعبة_النسيان -
النائب عبدالحميد كمال يهاجم كارتة طريق السويس: لم يتم دراسة مكان البوابات بشكل صحيح -
مسلسل فرصة تانية - خالد بيحاول بكل الطرق إنه ينتقم من شيرين .. بس إللي عمله المرادي كان مبالغ فيه! -
عمرو أديب: الإخوان بره مطلعين اشاعة إن المصريين بره مايجوزش يبعتوا زكاتهم مصر.. اعرف ليه؟ -
صدمة عمرو من كلام حاتم المصور #لعبة_النسيان -
الخميس مش فاضيين! عندنا عيد ميلاد حماقي ومشدد علينا نحضر -
رقية عرفت مكان د. محمد عبد السلام الحقيقي #لعبة_النسيان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

تقرير: 9.4 مليون برميل يومياً متوسط إنتاج السعودية من النفط خلال 2020

Print
تقرير: 9.4 مليون برميل يومياً متوسط إنتاج السعودية من النفط خلال 2020 تقرير: 9.4 مليون برميل يومياً متوسط إنتاج السعودية من النفط خلال 2020

الرياض – مباشر: توقعت شركة جدوى للاستثمار أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة العربية من النفط الخام نحو 9.4 مليون برميل يومياً خلال عام 2020، منخفضاً من تقديراتها السابقة البالغة 11.4 مليون برميل يومياً.

أبرمت أوبك وشركائها، مؤخراً، اتفاقاً على إجراء خفض تاريخي في إنتاج النفط الخام، والتزمت بموجب هذا الاتفاق بخفض إجمالي إنتاجهما بنحو 9.7 مليون برميل يومياً في مايو/ أيَّار ويونيو/ حزيران، و7.7 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من عام 2020، و5.8 مليون برميل يومياً منذ بداية عام 2021 وحتى الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـخط الأساس في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وقالت جدوى للاستثمار، في تقرير حديث حصل "مباشر" على نسخة منه، إنه بعد فترة قصيرة من إبرام اتفاق أوبك وشركائها أعلنت الدول المنتجة للنفط الأعضاء في مجموعة العشرين عن خفض إضافي في الإنتاج يقدر بنحو 3.7 مليون برميل، مبينة أن انعدام التفاصيل بشأن تلك التخفيضات يجعل من الصعوبة بمكان تقييم مدى موثوقية تلك التخفيضات، ويزيد من مخاطر حدوث فوائض نفطية يومية كبيرة خلال الربع الثاني.

وأضافت جدوى للاستثمار، أن اتفاق المنتجين يواجه نفس المشكلة المحتملة التي صادفها الاتفاق السابق؛ والمتمثلة في أن عدداً قليلاً من الدول ربما يلتزم بتطبيق التخفيضات.

ولفتت، إلى أنه بموجب الاتفاق الحالي بين أوبك وشركائها، يتوقع أن يتراجع إنتاج السعودية إلى 8.5 مليون برميل يومياً في مايو/ أيَّار ويونيو/ حزيران، ثم يرتفع إلى 9.1 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2020.

وتوقعت جدوى للاستثمار، ألا يكون هناك انخفاض في صادرات النفط السعودية مماثلا للتراجع بالإنتاج.

وخفضت شركة الأبحاث تقديراتها لأسعار خام برنت إلى 39 دولاراً للبرميل في عام 2020، من 44 دولاراً للبرميل وفقاً لتقديراتها السابقة.

وهبطت النفط، اليوم، دون 15 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ نحو 21 عاما؛ بانخفاض مؤشر غرب تكساس الأمريكي بعد تراجع الطلب على النفط الخام، بسبب تداعيات انتشار .

ترشيحات:

النيابة السعودية تحظر على المقيمين ممارسة النشاط التجاري باسم المواطنين

تستغل أزمة كورونا.. التحقيق في قضايا فساد مالي وإداري بالسعودية

المالية: صرف تعويض للعاملين السعوديين عبر "ساند" يعزز التوطين بالقطاع الخاص

الصناعة السعودية: توجه لإبقاء العمالة للعمل بالمصانع في بعض المناطق المعزولة

مجلس الشورى يناقش عقوبات مخالفي نظام تملك غير السعوديين للعقار

الحبوب السعودية: مليونا كيس دقيق بالمستودعات جاهزة للضخ بالسوق

الأمن العام السعودي يطلق خدمة التنقل داخل المناطق باستثناء مكة والمدينة

البيئة السعودية: وصول 19.4 ألف رأس ضأن من السودان

أرامكو السعودية تزود عملاءها بـ8.5 مليون برميل يومياً في مايو

"سكني" السعودي يوقع 7 اتفاقيات لبناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية

النقل: حصر عمل مركبات الأجرة العامة على السعوديين يعود للجهة التنظيمية

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

10 حالات مصابة بفيروس كورونا داخل الاردن ... و4 اصابات على الحدود

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

نشرة ضد كورونا - روسيا تسجل 10589 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 113 وفاة

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

طبيب مصري يفقد بصره أثناء علاجه مرضى فيروس كورونا

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

8 الصبح - البنك المركزي يقرر تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض

شبكة عيون الإخبارية