تقرير: 9.4 مليون برميل يومياً متوسط إنتاج السعودية من النفط خلال 2020

الرياض – مباشر: توقعت شركة جدوى للاستثمار أن يبلغ متوسط إنتاج المملكة العربية السعودية من النفط الخام نحو 9.4 مليون برميل يومياً خلال عام 2020، منخفضاً من تقديراتها السابقة البالغة 11.4 مليون برميل يومياً.

أبرمت أوبك وشركائها، مؤخراً، اتفاقاً على إجراء خفض تاريخي في إنتاج النفط الخام، والتزمت بموجب هذا الاتفاق بخفض إجمالي إنتاجهما بنحو 9.7 مليون برميل يومياً في مايو/ أيَّار ويونيو/ حزيران، و7.7 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من عام 2020، و5.8 مليون برميل يومياً منذ بداية عام 2021 وحتى الربع الأول من عام 2022، مقارنة بـخط الأساس في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وقالت جدوى للاستثمار، في تقرير حديث حصل "مباشر" على نسخة منه، إنه بعد فترة قصيرة من إبرام اتفاق أوبك وشركائها أعلنت الدول المنتجة للنفط الأعضاء في مجموعة العشرين عن خفض إضافي في الإنتاج يقدر بنحو 3.7 مليون برميل، مبينة أن انعدام التفاصيل بشأن تلك التخفيضات يجعل من الصعوبة بمكان تقييم مدى موثوقية تلك التخفيضات، ويزيد من مخاطر حدوث فوائض نفطية يومية كبيرة خلال الربع الثاني.

وأضافت جدوى للاستثمار، أن اتفاق المنتجين يواجه نفس المشكلة المحتملة التي صادفها الاتفاق السابق؛ والمتمثلة في أن عدداً قليلاً من الدول ربما يلتزم بتطبيق التخفيضات.

ولفتت، إلى أنه بموجب الاتفاق الحالي بين أوبك وشركائها، يتوقع أن يتراجع إنتاج السعودية إلى 8.5 مليون برميل يومياً في مايو/ أيَّار ويونيو/ حزيران، ثم يرتفع إلى 9.1 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من 2020.

وتوقعت جدوى للاستثمار، ألا يكون هناك انخفاض في صادرات النفط السعودية مماثلا للتراجع بالإنتاج.

وخفضت شركة الأبحاث تقديراتها لأسعار خام برنت إلى 39 دولاراً للبرميل في عام 2020، من 44 دولاراً للبرميل وفقاً لتقديراتها السابقة.

وهبطت أسعار النفط، اليوم، دون 15 دولاراً للبرميل، للمرة الأولى منذ نحو 21 عاما؛ بانخفاض مؤشر غرب تكساس الأمريكي بعد تراجع الطلب على النفط الخام، بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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