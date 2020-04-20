ارتفاع يتجاوز التقديرات لفائض الحساب الجاري في منطقة اليورو

مباشر: ارتفع فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو بأكثر من تقديرات المحللين خلال الشهر الثاني من العام الجاري، مع تراجع عجز الدخل الثانوي بمقدار النصف.

وأعلن البنك المركزي الأوروبي في بيانات نشرها على موقعه الإلكتروني، اليوم الإثنين، أن فائض الحساب الجاري لدى منطقة اليورو بلغ 40 مليار يورو في شهر فبراير/شباط الماضي وهو أعلى من الفائض المسجل في الشهر السابق له والبالغ 32 مليار يورو.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن فائض الحساب الجاري لمنطقة اليورو سوف يرتفع إلى 36.3 مليار يورو في فبراير/شباط.

الحساب الجاري في منطقة اليورو منذ 2015 - (المصدر: البنك المركزي الأوروبي)

وبحسب البيانات، فإن فائض الميزان السعلي ارتفع 3 مليارات يورو إلى 33 مليار يورو في الشهر الثاني من عام 2020، في حين تراجع فائض الميزان الخدمي من 8 إلى 5 مليارات يورو بالفترة نفسها.

بينما استقر فائض الدخل الأولي في فبرارير/شباط الماضي مقارنة مع الشهر السابق له عند 10 مليارات يورو، لكن عجز الدخل الثانوي تراجع من 16 إلى 8 مليارات يورو.

وفي فترة الإثنى عشرة شهراً المنتهية في فبراير/شباط الماضي، سجل فائض الحساب الجاري لدى منطقة اليورو 339 مليار يورو أو ما يوازي 2.8 بالمائة نسبة من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، مقارنة مع فائض 361 مليار يورو في الفترة المماثلة المنتهية في فبراير/شباط 2019 (أو 3.1 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي).

وبحلول الساعة 8:03 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة هامشية 0.08 بالمائة مسجلاً 1.0866 دولار.