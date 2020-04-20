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سوق الأسهم السعودية يتراجع بالتعاملات الصباحية

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سوق الأسهم السعودية يتراجع بالتعاملات الصباحية سوق الأسهم السعودية يتراجع بالتعاملات الصباحية

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودي تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع متأثراً بهبوط قطاعات المواد الأساسية والطاقة والبنوك.

وبحلول الساعة 10:30 بتوقيت الرياض سجل المؤشر العام لسوق الأسهم - تاسي تراجعاً بنحو 1.01% إلى مستوى 6610.94 نقطة فاقداً نحو 67.50 نقطة.

وجرى التعامل على 43.4 مليون سهم وبقيمة 928 مليون ريال موزعين على أكثر من 53.26 ألف صفقة.

وتراجع بالمؤشر العام قطاع المواد الأساسية بنحو 1.61%، كما نزل قطاع الطاقة بنسبة 1.11%، ثم تراجع قطاع البنوك بنسبة 1.04%.

وبالمقابل ارتفع قطاع إنتاج الأغذية بنحو 0.13%، كما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.04%.

وتصدر الارتفاعات سهم بحر العرب بنسبة 8.10%، تلاه سهم الشرقية للتنمية بنسبة 4.81%، كما ارتفع أداء سهم أسواق المزرعة بنسبة 4.24%.

وبالمقابل تصدر التراجعات سهم بدجت بنسبة 5.63%، وتلاه سهم أسمنت العربية بنحو 4.81%، كما تراجع سهم التعمير بنسبة 4.49%.

وتصدر سهم مصرف الإنماء التداولات بنحو 6.72 مليون سهم وبقيمة 100.51 مليون ريال.

و أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تاسي، تعاملات جلسة يوم الأحد، على ارتفاع مدفوعاً بالقطاعات القيادية أبرزها البنوك والمواد الأساسية والطاقة، بنسبة 0.7% إلى مستوى 6678.44 نقطة رابحاً نحو 46.74 نقطة.

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