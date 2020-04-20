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"زهرة الواحة" توضح مدى تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

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"زهرة الواحة" توضح مدى تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا "زهرة الواحة" توضح مدى تأثر أعمالها بالإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

الرياض - مباشر: قالت شركة زهرة الواحة للتجارة، إن جميع أنشطتها التشغيلية مازالت تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.

وأضافت الشركة عبر بيان على "تداول" اليوم الاثنين، أنه يتعذر عليها تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كـورونا المستجد (COVID - 19)، نظراً لصعوبة تحديد المدة الزمنية لهذه التدابير الوقائية.

كما أوضحت الشركة أنه من الصعب تحديد الأثر المالي من الدعم الذي قد تحصل عليه الذي يتم العمل عليه مع الجهات المختصة لتحديد مدى استحقاقه من عدمه، وذلك بعد التوجيهات بدعم القطاع الخاص للحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كـورونا المستجد (COVID - 19)، مشيرة إلى أنها ستقوم بمتابعة المستجدات بهذا الشأن والإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

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