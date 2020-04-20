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الصين تخفض معدل الفائدة على القروض للمرة الثانية في 2020

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الصين تخفض معدل الفائدة على القروض للمرة الثانية في 2020 الصين تخفض معدل الفائدة على القروض للمرة الثانية في 2020

مباشر: قررت الصين خفض معدل الفائدة الرئيسي على الإقراض في خطوة تتوافق مع التوقعات، من أجل خفض تكاليف الاقتراض على الشركات ودعم الاقتصاد المتضرر من الكورونا.

وأعلن بنك الشعب الصيني اليوم الإثنين، خفض معدل الفائدة على القروض الرئيسية لمدة عام بنحو 20 نقطة أساس إلى 3.85 بالمائة بدلاً من 4.05 بالمائة.

في حين خفض معدل الفائدة على عمليات الإقراض لمدة 5 أعوام بنحو 10 نقاط أساس من 4.75 بالمائة إلى 4.65 بالمائة.

وتعتبر هذه الخطوة هي الثانية من نوعها هذا العام بعد خفض بنحو 5 نقاط أساس في فبراير/شباط الماضي، كما أنها الأحدث فيما يتعلق بمعدلات الاقتراض في الصين.

وفي منتصف الشهر الجاري، قرر المركزي الصيني خفض تكاليف الاقتراض متوسطة الآجل لمدة عام بنحو 20 نقطة أساس إلى مستوى قياسي متدنٍ عند 2.95 بالمائة.

وكانت بيانات صادرة في الأسبوع الماضي، أظهرت انكماش الصين لأول مرة منذ عام 1992 خلال الربع الأول من العام الجاري بعدما تراجع الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية 6.8 بالمائة.

ويعتبر معدل الفائدة على القروض الرئيسية بمثابة سعر مرجعي يتم تحديده شهرياً من جانب 18 مصرفاً في الصين.

وكان بنك الشعب الصيني قد قام بتجديد آلية تسعير معدل الفائدة على القروض الرئيسية في أغسطس/آب عام 2019، وربطها مع معدل الفائدة على تسهيلات الإقراض متوسط الآجل.

وبحلول الساعة 7:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليوان الصيني مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.0746 يوان.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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