التجارة السعودية: جولات استباقية تكشف وفرة المنتجات والسلع الرمضانية في الأسواق

الرياض – مباشر: قالت وزارة التجارة السعودية إنها نفذت جولات استباقية للرقابة على الأسواق في كافة مناطق المملكة؛ للتحقق من وفرة السلع الأساسية والاستهلاكية التي يقبل عليها المستهلكون مع قرب حلول شهر رمضان، وذلك ضمن خطة عمل الوزارة الموسمية لشهر رمضان للعام 1441هـ.

وأضافت التجارة، في بيان لها، أن هذه الجولات كشفت عن توافر كافة السلع والمنتجات الرمضانية، وتوفر البدائل المناسبة لكل صنف، وزيادة المنافسة بين منافذ البيع في مختلف مناطق المملكة.

وأوضحت الوزارة، أن ذلك يأتي في إطار متابعة الوزارة تنفيذ جولاتها الرقابية المكثفة، والتي تستهدف متابعة توافر السلع الأساسية الرمضانية في الأسواق والمحال التجارية بمختلف مناطق المملكة والتحقق من صلاحيتها، إضافة إلى مراقبة العروض التسويقية التي تقوم الأسواق والمحال التجارية بالإعلان عنها خلال هذه الفترة؛ لضمان عدم وجود أي خداع للمستهلكين، واتخاذ كافة الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة يتم ضبطها وتطبيق العقوبات النظامية على المخالفين.

ودعت وزارة التجارة، عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات يتم اكتشافها أو أي شكاوى.

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