ارتفاع الأسهم الأوروبية في المستهل مع التركيز على تطورات الكورونا

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، مع بقاء التطورات العالمية بشأن الكورونا محل التركيز.

وتأتي مكاسب البورصات الأوروبية مع متابعة المستثمرين لتطورات الكورونا، حيث ارتفع عدد المصابين لنحو 2.4 مليون شخص حول العالم مع وفاة أكثر من 165 ألف آخرين.

وكانت أسواق الأسهم العالمية قد تلقت الدعم في الأسبوع الماضي بعدما أفاد تقرير بأن المرضى بأعراض شديدة من الوباء المميت كانوا يتعافون سريعاً بعد استخدام عقار من شركة "جيلاد سينسز"

ومن المقرر الإفصاح عن بيانات الحساب الجاري والميزان التجاري في منطقة اليورو في وقت لاحق من اليوم.

في حين أظهرت بيانات أخرى أن أسعار المنتجين في ألمانيا تراجعت بنحو 0.8 بالمائة خلال الشهر الماضي مقابل التوقعات البالغة 0.7 بالمائة في الاتجاه الهابط.

وبالنظر إلى نتائج أعمال الشركات في أوروبا، فمن المخطط أن تفصح شركة "فيليبس" و"فيفندي" عن أرقامهما المالية اليوم.

وبحلول الساعة 7:02 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.5 بالمائة ليصل إلى 335.1 نقطة، فيما زاد المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 5809.5 نقطة.

كما ارتفع المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 10687.7 نقطة، في حين ارتفع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة تزيد عن 0.6 بالمائة مسجلاً 4527.2 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بأكثر من 0.1 بالمائة ليهبط إلى 1.082 دولار.