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جدوى ريت الحرمين: إيقاف احتساب رسوم إدارة الصندوق مؤقتاً

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جدوى ريت الحرمين: إيقاف احتساب رسوم إدارة الصندوق مؤقتاً جدوى ريت الحرمين: إيقاف احتساب رسوم إدارة الصندوق مؤقتاً

الرياض – مباشر: أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن إيقاف احتساب رسوم إدارة صندوق جدوى ريت الحرمين مؤقتاً والبالغة 1% من صافي قيمة أصول الصندوق؛ وذلك بسبب جائحة كورونا (كوفيد - 19) التي أثرت بشكلٍ مباشر على أصول الصندوق.

وقالت مدير الصندوق، وفقاً لبيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إن الإجراءات الاحترازية شملت تعليق العمرة التي أدت إلى تعليق الإيجارات الخاصة بالصندوق، وسيكون إيقاف الرسوم ابتداءً من تاريخ إعفاء المستأجرين من الإيجارات الموافق 1 مارس/ آذار 2020 وحتى تحصيل الإيجارات لأي من العقارات.

وأكدت جدوى للاستثمار، أن الصندوق يتمتع بمستويات سيولة نقدية جيدة؛ بعد قرار مدير الصندوق تخفيض التوزيعات النقدية للنصف الثاني من العام 2019 تحسباً لمثل هذه الظروف، كما أن انخفاض التمويل المرتبط بسايبور سيساهم في تقليل حدة الأثر السلبي المتوقع.

وشددت، على أنها ستستمر بدراسة السوق واقتناص الفرص الاستثمارية المعروضة للاستحواذ على عقارات مدرة للدخل ذات جودة عالية وقيمة مضافة؛ نظراً إلى أن مستوى القروض التمويلية لا يزيد عن 21% من إجمالي حجم أصول الصندوق بحسب آخر قوائم مالية مدققة.

ونوهت جدوى للاستثمار، بأن مبادرة وقف احتساب رسوم إدارة الصندوق ستخفف من حدة الأثر السلبي المتوقع على الصندوق، لافتة إلى أن مدير الصندوق سيقوم بمتابعة الأحداث والإعلان عن أية تطورات جوهرية مستقبلية.

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