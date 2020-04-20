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الأسهم اليابانية تتراجع بالختام قبيل انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات

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الأسهم اليابانية تتراجع بالختام قبيل انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات الأسهم اليابانية تتراجع بالختام قبيل انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية من أعلى مستوى في 6 أسابيع في ختام تعاملات اليوم الإثنين، حيث يسود التحرك الحذر بين المستثمرين قبيل انطلاق موسم نتائج أعمال الشركات.

ومن المرجح أن تكشف الشركات عن نتائج أعمال مخيبة للآمال وسط ضغوط وباء الكورونا وتداعيات مكافحة انتشاره على الجميع.

وتأثرت البورصة اليابانية سلباً من أسهم الشركات ذات الصلة بإنفاق المستهلكين، حيث تضرر هؤلاء جراء تشجيع في اليابان المزيد من الناس على البقاء في المنزل للحد من انتشار الفيروس المميت.

ومن المقرر أن يراقب المستثمرين عن كثب نتائج أعمال الشركات وتوقعاتها المستقبلية بشأن الأرباح لرصد مدى قوة الشركات اليابانية.

وبنهاية الجلسة، انخفض مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 1.1 بالمائة أو ما يعادل 228 نقطة ليغلق عند مستوى 19669.1 نقطة.

وكان المؤشر الياباني سجل أعلى مستوى في حوالي شهر ونصف خلال جلسة الجمعة الماضية.

كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقاً "توبكس" بنحو 0.7 بالمائة مسجلاً 1432.4 نقطة.

وبحلول الساعة 7:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، هبطت العملة اليابانية مقابل نظيرتها الأمريكية بنحو 0.3 بالمائة ليرتفع الدولار إلى 107.88 ين.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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