"مسك" تؤكد تأثر إيراداتها وشركاتها التابعة بسبب كورونا

الرياض - مباشر: كشفت شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة (مسك)، عن تأثر بعض أعمالها وشركاتها التابعة، جراء تطبيق إجراءات الحظر الكامل وما نتج عنه.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" اليوم الاثنين، إن الإجراءات الاحترازية المتخذة من حكومة المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كـورونا المستجد (COVID - 19)، قد يكون لها أثر سلبي على إيرادات الشركة والشركات التابعة خلال الفترة القادمة.

وأضافت الشركة أنه نظراً لصعوبة تحديد الفترة الزمنية لتلك الإجراءات الاحترازية فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي في الوقت الحالي وذلك لعدم معرفة مدة سريان تلك الإجراءات.

وبشأن القرارات الملكية السامية التي صدرت مؤخراً لدعم القطاع الخاص والحد من تأثير الإجراءات الاحترازية المتخذة، قالت الشركة إنها تعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة المستجدات بهذا الشأن وستقوم بالإعلان عن أي تطور جوهري.

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