مساهمو أسمنت العربية يقرون توزيع ريال للسهم

الرياض – مباشر: وافقت الجمعية العامة العادية لشركة أسمنت العربية، في اجتماعها بتاريخ 19 أبريل/ نيسان الجاري، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019، بواقع ريال للسهم الواحد.

وقالت أسمنت العربية، في بيان لها على "تداول" اليوم الاثنين، إن أحقية الأرباح للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (19 أبريل/ نيسان).

وأضافت الشركة، أن صرف الأرباح للمساهمين يبدأ يوم الخميس 7 مايو/ أيَّار 2020، وذلك عن طريق بنك الرياض، لأصحاب المحافظ والشهادات وفي حال عدم تحويلها إلى المحافظ بسبب عدم وجود أرقام حساباتهم البنكية فعليهم مراجعة فروع البنك مصطحبين معهم أصل الهوية ورقم الحساب البنكي الصحيح، أما بقية المساهمين من حملة الشهادات فعليهم مراجعة البنك مصطحبين معهم أصل الهوية الوطنية ورقم الحساب البنكي.

وتمت الموافقة على ما تم توزيعه عن النصف الأول للعام 2019 بقيمة 75 مليون ريال، وبذلك يصبح إجمالي الأرباح الموزعة والمقترح توزيعها عن العام 2019 تبلغ 175 مليون ريال، ما يعادل 17.5% من القيمة الاسمية للسهم، وبواقع 1.75 ريال للسهم الواحد.

وفوضت عمومية الشركة مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

ووافقت الجمعية على صرف 1.8 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وتم التصويت بالموافقة على تعيين مكتب كي بى إم جى الفوازان وشركاه مراجعاً لحسابات الشركة من بين المرشحين؛ بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.

ووافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية لعام 2019، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأحد على ارتفاع نسبته 1.2%، لمستوى 25.80 ريال.

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