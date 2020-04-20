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مساهمو الرياض للتعمير يقرون توزيع نصف ريال للسهم

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مساهمو الرياض للتعمير يقرون توزيع نصف ريال للسهم مساهمو الرياض للتعمير يقرون توزيع نصف ريال للسهم

الرياض - مباشر: أقر مساهمو الجمعية العامة لشركة الرياض للتعمير، المنعقدة أمس الأحد توصيات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019 بنسبة 5% من القيمة الاسمية للسهم بما يعادل 0.50 ريال للسهم الواحد.

ووفقاً لبيان الشركة على تداول اليوم الاثنين، يبلغ إجمالي التوزيعات المقترحة نحو 88.888 مليون ريال، وتكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

 كما أقرت الجمعية العمومية على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ 71.111 مليون ريال بواقع 0.40 ريال للسهم والتي تمثل 4% من القيمة الاسمية للسهم الواحد.

ووافقت الجمعية على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020، وتعديل لائحة لجنة المراجعة وذلك بزيادة عدد الأعضاء لتصبح من 3 إلى 5 اعضاء، إضافة إلى الموافقة على صرف مبلغ 4 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019.

وأعلنت الشركة، في 12 مارس/ آذار، عن تراجع صافي الأرباح 18.7%، خلال عام 2019، على أساس سنوي، وتوصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني.

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