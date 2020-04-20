مساهمو "زهرة الواحة" يوافقون على التوزيعات النقدية للنصف الثاني 2019

الرياض – مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لشركة زهرة الواحة للتجارة "زهرة الواحة"، في اجتماعها بتاريخ 19 أبريل/ نيسان الجاري، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019، بواقع 75 هللة لكل سهم.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول" اليوم الاثنين، إن أحقية التوزيعات للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، منوهة بأنها ستعلن عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

وفوضت عمومية "زهرة الواحة" مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف أو ربع سنوي عن العام المالي 2020.

ووافقت الجمعية على صرف 300 ألف ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019، وتعديل لائحة حوكمة الشركة.

وتم التصويت بالموافقة على تعيين مكتب كى بى ام جى الفوازان وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين؛ بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020 والربع الأول من العام المالي 2021 وتحديد أتعابه.

ووافقت الجمعية العمومية على تقرير مجلس الإدارة ومراجع الحسابات والقوائم المالية لعام 2019، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء المجلس عن تلك الفترة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأحد على تراجع نسبته 1.15%، لمستوى 47.15 ريالا.

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