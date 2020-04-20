مساهمو "مكة" يقرون توزيع 1.5 ريال للسهم

الرياض – مباشر: أقرت الجمعية العامة العادية لشركة مكة للإنشاء والتعمير "مكة"، في اجتماعها بتاريخ 19 أبريل/ نيسان الجاري، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية للعام المالي المنتهي في 26 ديسمبر/ كانون الأول 2019 بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق (19 أبريل/ نيسان)، مبينة أن إعلان موعد صرف التوزيعات سيكون لاحقا.

وأقرت عمومية "مكة"، بحسب البيان، صرف 2.2 مليون ريال؛ مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي الماضي.

وانتخبت الجمعية العامة للشركة أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة، التي تبدأ من 12 يوليو/ تموز 2020 ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في 9 يونيو/ حزيران 2023.

ووافقت العمومية كذلك على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات للعام المالي الماضي، إلى جانب إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأحد على ارتفاع نسبته 0.85%، لمستوى 59.60 ريالا.

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