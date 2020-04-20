أرباح الرياض للتعمير تتراجع 18% بالربع الأول بسبب كورونا

الرياض – مباشر: سجلت شركة الرياض للتعمير انخفاضاً بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة 17.99% على أساس سنوي.

ووفقاً لبيانات الشركة المالية على "تداول" اليوم الاثنين، تراجع صافي الربح إلى 35.1 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 42.8 مليون ريال في الربع الأول من عام 2019.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح الشركة 9.67%، مقارنة مع أرباح الربع السابق والبالغة 32 مليون ريال.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع إيرادات قطاع التشغيل؛ بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، وكذلك ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية تطبيقاً للمعيار الدولي رقم 9 بتكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها.

وسجلت إيرادات الشركة انخفاضاً نسبته 7.3% بالربع الأول من 2020؛ إلى 57 مليون ريال، مقابل 61.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات الأحد على ارتفاع نسبته 1.47%، لمستوى 13.82 ريال.

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