تعديل توصية "بدجت السعودية" بشأن توزيعات الأرباح بسبب كورونا

الرياض- مباشر: قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة الدولية للمواصلات- بدجت السعودية بالتمرير في اجتماعه أمس، إلغاء توصيته السابقة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع 1.5 ريال للسهم الواحد والتي تمثل نسبة 15% من رأس المال بإجمالي مبلغ وقدره 106.75 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إنه تقرر تعديل وإعادة التوصية من مجلس الإدارة للجمعية العامة بتوزيع أرباح نقدية عن النصف الثاني من عام 2019م بواقع 0.50 نصف ريال للسهم الواحد والتي تمثل نسبة 5% من رأس المال بإجمالي مبلغ 35.58 مليون ريال.

وأضافت: تكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم الاستحقاق والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، علماً بأنه سيتم تحديد تاريخ صرف الأرباح لاحقاً بعد موافقة الجمعية العامة على هذه التوصية.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي كإجراء احترازي للمحافظة على السيولة المتوفرة خلال الفترة القادمة لمواجهة مخاطر ممكنة الحدوث مستقبلاً تتمثل في احتمالية قلة التدفقات النقدية لتأثر بعض أعمال الشركة الناتجة عن استمرار الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المختصة والتي قد تمتد لمدد أطول.

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