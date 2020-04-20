الزامل للصناعة توضح فترة عمل مصانعها بسبب الإجراءات الاحترازية

الرياض- مباشر: كشفت شركة الزامل للاستثمار الصناعي، عن تشغيل جميع مصانعها حالياً بنوبات عمل قصيرة ومتقطعة على نحو ملحوظ، في ظل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة التي تقوم بها الجهات المختصة في المملكة العربية السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19.

وقالت في بيان على "تداول"، اليوم الاثنين، إنه تم إغلاق بعض المصانع الأخرى تماماً بسبب الإجراءات والقيود الحكومية في بعض البلدان التي تعمل فيها، بسبب مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وتابعت: "نظراً لعدم المقدرة على تحديد أو معرفة مدة استمرار هذه الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، فإنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي الناتج عن ذلك في الوقت الحالي، وستقوم الشركة بالإعلان عن أي تطورات جوهرية في حينها."

وبشأن القرارات السامية الخاصة بدعم القطاع الخاص بهدف الحد من الآثار المترتبة على الإجراءات الاحترازية لمواجهة هذه الجائحة، قالت الشركة إنها تُقدّر هذه الإجراءات المتخذة وتعمل حالياً مع الجهات ذات العلاقة لمتابعة المستجدات بهذا الشأن، وسيتم الإعلان عن أي تطورات جوهرية أو عن أي أثر مالي جوهري إن وجد.

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