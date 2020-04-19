صندوق”تحيا مصر” يهدى أسر العمالة غير المنتظمة بدمياط أطنانًا من المواد الغذائية

أعلنت منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، عن وصول قافلة تتضمن 4 آلاف كرتونة للمواد الغذائية، و5 أطنان من اللحوم، و20 طنًا من البطاطس، لدعم العمالة غير المنتظمة، وذلك ضمن قوافل صندوق تحيا مصر، لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وشهد فعاليات القافلة كلاً من محمد همام سكرتير عام المحافظة، وجمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد.



وذكرت محافظ دمياط، أنه جرى توزيع المواد الغذائية على 3500 أسرة من العمالة غير المنتظمة، و20438 أسرة أخرى، وأنه سيجرى صرف منحة الـ500 جنيه لـ400 أسرة، مقدمة من وزارة الأوقاف.

وأشادت منال عوض، بجهود صندوق تحيا مصر، لدعم جهود الدولة، والتخفيف عن المواطنين، ومواجهة تداعيات فيروس كورونا.