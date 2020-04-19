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حواجز حديدية لإغلاق كافة مداخل شواطئ بورسعيد

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حواجز حديدية لإغلاق كافة مداخل شواطئ بورسعيد حواجز حديدية لإغلاق كافة مداخل شواطئ بورسعيد

أصدر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، 12 قرارً، للحد من التجمعات خلال يوم شم النسيم، وذلك وفقًا للإجراءات الإحترازية، للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وذكر أنه من أبرز تلك القرارات إيقاف جميع وسائل النقل الجماعي، ومنع دخول الأتوبيسات السياحية لبورسعيد، والتأكد من خلو المواطنين بشواطئ مدينتي بورسعيد وبورفؤاد، وعدم تواجد الباعة الجائلين أو أى إشغالات ثابتة أو متحركة، وإغلاق الحدائق العامة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

ووضعت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة بورسعيد، اليوم الأحد، حواجز حديدية، لإغلاق جميع المداخل المؤدية لشواطئ بورسعيد، منعًا للتجمعات خلال شم النسيم، وذلك وفقًا للإجراءات الوقائية، لمواجهة .

وجرى وضع حواجز مماثلة بمداخل كوبري قناة الإتصال، وبمحيط حديقة المنتزه بشارع عاطف السادات “طرح البحر”.

المشرق نيوز

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