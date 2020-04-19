وزراء الصحة بمجموعة العشرين يبحثون رفع مستوى التأهب لمواجهة الأوبئة

مباشر: أكد وزراء الصحة في مجموعة العشرين أنّ صحة الشعوب وسلامتها هي هدف جميع القرارات المتّخذة لحماية الأرواح ومعالجة المرض وتعزيز الأمن الصحي العالمي، وتخفيف الآثار الاجتماعية الاقتصادية الناجمة عن الفيروس

جاء ذلك خلال عقد اجتماع افتراضي، اليوم الأحد، من أجل تعزيز تنسيق الجهود لمكافحة الجائحة، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وناقش الوزراء ضرورة رفع مستوى فعالية النظم الصحية العالمية من خلال مشاركة المعرفة وسد الفجوة في الجاهزية والقدرة على الاستجابة للوقاية من التهديدات الوبائية والاستجابة لها.

وأكّد الوزراء على مخاوف قادة العشرين فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الدول النامية والأقل نمواً نتيجة الجائحة، حيث أن نظمها الصحية واقتصاداتها أقل قدرةً على مواجهة التحدي.

وبحث الوزراء خلال الاجتماع الإجراءات اللازمة لرفع مستوى التأهب للجوائح، وأهمية توظيف الحلول الرقمية في الجائحة الحالية والجوائح المستقبلية، والتركيز على سلامة المرضى، وأهمية تعزيز القيمة في النظم الصحية، بالإضافة إلى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.

وأبدى وزراء الصحة في مجموعة العشرين استعدادهم الكامل لاتخاذ أي إجراءاتٍ إضافيةٍ يمكن أن تساعد في احتواء الجائحة، ومن المقرر انعقاد اجتماعٍ آخر حسب الضرورة.

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