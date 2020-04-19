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تحذير من "التقاعد" السعودية بشأن تزكية جهات استثمارية

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مباشر: حذرت المؤسسة العامة للتقاعد في من التعامل مع أي جهات استثمارية تزعم حصولها على تزكيات وتوصيات خاصة من المؤسسة.

ونفت المؤسسة ما ورد في الأخبار التي وصفتها بالمزيفة، المتداولة حول هيئات وشركات وساطة استثمارية معتمدة أو متعاونة مع المؤسسة، بحسب تغريدة للمؤسسة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، اليوم الأحد.

وقالت المؤسسة: إن هذه الأخبار غير صحيحة جملة وتفصيلاً، محذرةً فيه من الإعلانات المشبوهة، ومؤكدةً أن المصدر الرئيسي لأخبار المؤسسة ونشاطاتها هو بوابتها الإلكترونية وحساباتها الرسمية الموثقة في مواقع التواصل الاجتماعي.

ودعت المؤسسة الجميع إلى الحذر والتوثق من مصدر استقاء المعلومة، وتجنب الرجوع إلى المواقع المشبوهة التي تستهدف النيل من مصداقية المؤسسة والتغرير بالمواطنين في استثمارات وهمية لا تحظى بأي مشروعية أو مصداقية.

وأكدت المؤسسة ضرورة توخي أقصى درجات الحذر والتنبه من الوقوع في تلك المخاطر الاستثمارية أو المساهمة بأي مبالغ مالية مع أي شخص أو جهات دون التأكد من نظاميتها ومشروعيتها.

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مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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