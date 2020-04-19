وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره في النيجر تطورات جائحة "كورونا"

الرياض - مباشر: بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، هاتفيًا، مع وزير خارجية جمهورية النيجر كالا انكوراو، تطورات جائحة كورونا المستجد، وجهود البلدين في احتواء تداعياته على مختلف المستويات.

وأفادت وزارة الخارجية السعودية في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بأن الوزيران ناقشا خلال الاتصال الذي تلقاه وزير الخارجية السعودي من نظيره النيجري اليوم العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين.

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