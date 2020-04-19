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عاجل.. الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و15 حالة وفاة

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عاجل.. الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و15 حالة وفاة عاجل.. الصحة: تسجيل 112 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا..و15 حالة وفاة

صرحت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد في تصريح لها، عن خروج 31 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 732 حالة حتى اليوم.

وأكد الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1001 حالة، من ضمنهم الـ 732 متعافيًا.

وأضاف، أنه جري تسجيل 112 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم شخص أجنبي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 15 حالة.

وأشار “مجاهد” إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وتابع “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي جري تسجيله في بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الأحد، هو 3144 حالة من ضمنهم 732 حالة جري شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و 239 حالة وفاة.

المشرق نيوز

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